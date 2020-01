Está triste porque se quedó sin amigos

Hola, Doctora Corazón, siempre salía con mis amigos antes de que tuvieran novia, pero ahora ya ni me "paran bola". Eso sí, cuando tienen problemas con ellas, vienen, se ponen a llorar y a los dos minutos les marcan esas viejas y se van. ¿Qué

puedo hacer para ya no estar en esa postura?

Anónimo



Respuesta

¡Hooola!, querido Anónimo. Así es la vida. Las personas siempre van a preferir los noviazgos que los “amigazgos”. Así que no te me agüites y aprende que esto es parte de la vida, y no por eso tus amigos dejan de ser tus amigos. Y no me digas que todos se pelean y se contentan al mismo tiempo con las novias. Seguro habrá alguno con el que puedas salir y compartir el tiempo.