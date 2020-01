Pasos para renovar tu imagen este 2020

Si estás buscando un cambio de look pero no sabes por dónde empezar o que tendencias seguir, aquí te damos algunos consejos para lucir increíble en este nuevo comienzo.



Look único

Para poder proyectar una personalidad fuerte y segura de ti misma Paulina Maldonado Álvarez, asesora de imagen y 'personal shopper', te recomienda identificar qué es lo que buscas proyectar y qué estás proyectando, para generar congruencia en lo que las personas perciben de ti.



"La imagen es constancia, debes de mostrarte ante los demás siempre de la misma manera, no importa el lugar al que vayas", explica la experta. Es importante que definas tu estilo y comiences a reconocer que tendencias van con tu tipo de cuerpo y cuáles no, una vez que hayas encontrando que prendas te ajustan mejor trabaja en esa imagen y refuérzala todos los días.



Cuerpo sano mente sana

Para lograr un verdadero cambio es primordial que cuides tu alimentación, pues más allá de una transformación física, tener un balance alimenticio te ayudará a mejorar todos los aspectos de tu cuerpo.



Laura Ramos especialista en Nutrición metabólica y funcional, te invita a consumir vegetales en gran variedad y cantidad, tomar suficiente agua, ingerir 'snacks' bajos en azúcar, realizar ejercicio para regular las hormonas del hambre y finalmente comer balanceadamente, incluyendo en tus comidas vegetales, proteína, carbohidratos y grasas saludables. Evita ingerir alimentos fritos, con dulce o azúcar, o muy salados.



Melena perfecta

El cabello es fundamental al momento de modificar nuestra apariencia, por lo que debemos de ser cuidadosos al momento de elegir un tinte o un corte. Luis Sánchez, colorista y estilista te aconseja para esta temporada pintar tu pelo con colores fríos y profundos, como los tonos chocolate, las transparencias en colores metalizados, o la tendencia de los plata, gris, ceniza, nacarado y perla.



En cuanto a cortes, la estilista Karla García confía en un 'bowl cut', parecido al 'píxie' pero con un fleco ligeramente más largo y con algunas capas que le darán más volumen a tu peinado. El 'soft bob' es otro de los cortes que le darán a tu cabellera un movimiento muy natural.



Las propuestas románticas como el 'midi' con fleco o el 'bob' clásico continuarán siendo de las favoritas; los flecos de cortina con inspiración en los años 70 y las melenas XL se convertirán en el estilo ideal para el 2020.

El manicure tornasol es una de las tendencias



Manicure de princesa

Mantener tus manos hidratadas y con una apariencia impecable es otro de los puntos importantes, Andrea Esquivel, manicurista y pedicurista, recomienda elegir el diseño de tus uñas de acuerdo a tu actitud y personalidad. Lo top de este año son los detalles en tornasol, el glitter, los colores pastel, el estilo francés en color negro, lo neón, lo rojo ombré y los cristales como protagonistas.



"Las manos son muy delicadas, por lo que es importante acudir a un lugar certificado que cuide tu uña y tu piel con diferentes tratamientos hidratantes", explicó Andrea.

Los 'fun eyeliner' seguirán este año



"Make up"

El 2020 llegó con tendencias increíbles, la maquillista Mónica Godínez te sugiere apostar por sombras en azul clásico (el color del año), así como por aplicaciones de perlas, cuentas, glitter, mini lentejuelas y cualquier accesorio que haga brillar tu rostro al máximo.



Los colores cítricos (amarillo, verde y naranja) tendrán una aparición importante este año en la técnica de 'smokey eyes', mientras que los 'fun eyeliners' continuarán reinando los tutoriales de maquillaje. Si prefieres algo más natural, la piel desnuda ligeramente esculpida e iluminada nunca falla.