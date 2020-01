Bessy Dressy, ‘influencer’ hondureña que triunfa en el extranjero

“Un influencer es aquella persona que incide en la conducta de sus seguidores mediante sus acciones”, lo explicó una vez Marta Carriedo, famosa instagramer. Y Bessy Cantarero Rego, mejor conocida en el mundo digital como Bessy Dressy, se apega a ese perfil actual de jóvenes que generan contenido en redes.



El “Hola gente bonita” no falla en la introducción de sus videos, acompañando siempre su frase con una cálida sonrisa. Su éxito en redes sociales es gracias a sus prácticos tutoriales, consejos de moda, belleza y estilo de vida. Sus 232,000 seguidores en Facebook, 164,000 en Instagram y los 1.8 millones de suscriptores a su canal de Youtube la avalan.



La popular bloguera es hondureña, radicada en Estados Unidos y es una de las creadoras de contenido hispano de más rápido crecimiento. Semanalmente publica nuevos videos en su canal. Ha trabajado para marcas de prestigio como Old Navy, Sephora y Clinique. Es, además, Creator Network para Univisión.



Bessy Dressy va más allá de lucir una prenda de vestir, cuando de moda se trata el video. Se enfoca en enseñarle a sus seguidoras a cómo sacarle provecho a lo que ya tiene en su armario o le orienta sobre las tendencias que más les favorece.



También brinda ideas para verse bien y cómo sentirse más seguras de sí mismas, realzando su belleza y personalidad.

En el fuerte de San Fernando de Omoa festejó el millón de suscriptores en su canal de Youtube en su reciente visita a su querida Honduras





¿Cómo surge Bessy Dressy?

No fue una casualidad, pero tampoco fue algo planeado. Todo comenzó como un pasatiempo y terminó siendo mi trabajo el cual disfruto mucho y estoy extremadamente agradecida.



¿Cuáles son tus mayores logros como influencer y youtuber?

Tener la oportunidad de conectar e inspirar a tantas personas, a ser mejor cada día y representar a Honduras en diferentes campañas y eventos importantes.



¿Qué retos y proyectos tienes para este 2020?

Colaborar con influencers y empresas que siempre están mejorando; y seguir creciendo como persona y en lo laboral.



¿Te gustaría ser mamá? Si es así, ¿para cuándo el baby?

Si claro, cuando Dios quiera.



¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en tu vida y qué lección aprendiste de eso?

Crecer alejada de mis padres. Tener la responsabilidad de mi propia vida y prepararme para ser una madre increíble.



Como hondureña, ¿qué consejo le darías a tus compatriotas que quieren emprender un negocio o seguir tus pasos como influencer en redes sociales y Youtube?

¡Comienza ya!, ahora es el momento perfecto. Comiencen con lo que tienen, no se necesita tener una cámara cara o las mejores luces para crear contenido, sean ustedes mismos y sigan aprendiendo en el camino.



Tienes una impresionante cantidad de 1.8 millones de suscriptores en Youtube, ¿desde tu punto de vista qué te diferencia de las demás influencers?



Pienso que es importante crear contenido que, de una manera u otra, nos ayude a ser mejor cada día.



¿Alguna vez te has lastimado probando alguno de tus tips caseros? ¿Tienes una anécdota?

Claro, si no lo he probado no podría recomendarlo. Afortunadamente nunca me he lastimado la piel o el cabello con ninguno de los tratamientos. Lo que sí he tenido que soportar son los malos olores de los tratamientos que incluyen huevo, pero ya encontré la solución.

Bessy vive en Austin, Texas, Estados Unidos.





¿Crees que el buen gusto al vestir es innato o se puede ir adquiriendo poco a poco?

Pienso que se puede ir adquiriendo con el tiempo, mi pasión por la moda comenzó desde muy pequeña cuando me fui a vivir con mi hermana. Ella fue mi inspiración, ya que siempre andaba bien vestida, es más, cuando entré a la adolescencia me ponía su ropa a escondidas.



¿Cuáles son tus mejores consejos de moda y belleza para las mujeres?

Amar y respetar nuestro cuerpo, ser seguras de nosotras mismas y siempre tener buena actitud.



Mito o realidad: ¿Se necesita invertir mucho dinero para vestir bien y a la moda?

Mito, debemos invertir nuestro dinero en prendas a las que les podemos sacar el jugo y que sean fáciles de combinar, por ejemplo, unos jeans, un par de zapatos en color nude, un vestido negro y optar primero por los colores neutros.



¿Cuál es tu rutina diaria y semanal de belleza?

Siempre me aseguro de remover muy bien el maquillaje, aunque esté muy cansada o ya sea muy tarde. Nunca me voy a dormir maquillada y una parte muy importante, es cuidarnos de adentro hacia afuera llevando una alimentación balanceada.



¿Tienes planeado venir este año a Honduras?¿Qué es lo que más extrañas de tu país? (además de tu familia)

Claro que sí, pero aún no hay fecha. Una de las cosas que más amo de mi querida Honduras es la comida y, por supuesto, que es lo que más extraño.