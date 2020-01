Alia Kafati, una voz de esperanza  

“Mi lema de vida es: Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, dice Alia Kafati, fundadora de “Hay Salida”, que comenzó como una página en Facebook y que hoy es una fundación que busca asesorar a mujeres víctimas de la violencia doméstica.



En 2018 “decido emprender Hay Salida y asimismo darle el ejemplo a mis hijos de la importancia de la ayuda al prójimo, la caridad, calidad humana y la empatía... valores que se han perdido en nuestra sociedad”.



Hay Salida también nace por los eventos que ella sufrió. “Fui víctima de violencia en mi hogar, de todo tipo, pero comprendí que tuve la dicha que la mayoría de las mujeres no tienen: el acceso a una representación justa en los juzgados, lo cual implica pagar abogado, y no tienen el acceso a la consejería, que tanto se necesita después de vivir un evento traumático como es la violencia doméstica. De ahí nace mi idea de querer aportar mi grano de arena consiguiendo buena asesoría legal, terapia y consejería, todo gratuito”.



“Pero me encuentro con que muchas puertas se me cerraban en la cara o simplemente no se me abrían. Es así como me aboco a organizaciones internacionales como la Usaid y Unidos por la Justicia para comenzar a hacer conciencia de esta epidemia que vivimos en nuestro país. Ahora, gracias al Foro de Mujeres Políticas he podido concientizar más a los que legislan a favor de las causas de nuestro país, a favor de la mujer. Pero he decidido que para la mujer, yo como mujer, debo tomar el toro por los cuernos y es por eso mi interés en ser parte activa de la política hondureña”.



“Tengo varios proyectos de ley, que espero poder presentar en el futuro cercano ante el pleno de nuestro Congreso Nacional, que favorezca la protección e igualdad de derechos y condiciones para las mujeres”.



Para Kafati, debemos involucrarnos más en causas sociales de nuestro interés. “Creo que es importante que toda mujer hondureña entienda que este es un esfuerzo colectivo. Para hacer valer nuestros derechos, debemos de votar por las mujeres; que sean ellas que ocupen cargos públicos, ya que somos más empáticas con estas causas que los hombres”.

Alia fue nombrada el año pasado como una de las 14 mujeres con poder por la Usaid. Recibió un reconocimiento por la Embajada de Estados Unidos a través de quien era la entonces encargada de negocios, Heide Fulton.





Incomprendidas

Desafortunadamente, los parientes optan por no interferir en los casos de familiares que sufren abuso doméstico. “Si hay algo que a mí me molesta, es escuchar (y muchas veces de mujeres mismas) comentarios como ‘la mujer se queda con su agresor porque le gusta’, ‘la mujer es la culpable que le peguen o insulten porque no se defienden’ o ‘la mujer es masoquista’”.



“La gran mayoría de las personas no conocen o entienden los conceptos del ciclo de la violencia doméstica y el síndrome de la mujer maltratada. Es por eso que la educación en el tema de la violencia doméstica en escuelas, universidades, escuelas técnicas etc. es tan importante”.



“Imagínese que yo, psicóloga graduada, no sabía que vivía dentro del ciclo de la violencia hasta que me vi dentro de una cámara de resonancia magnética a causa de golpes a puño cerrado que me propinó mi entonces esposo”.



“Debemos entender que para evitar entrar al círculo hay que comenzar por conocer los tipos de violencia doméstica: la psicológica (verbal, emocional), la económica, la patrimonial, la sexual y la más conocida, la física”.



Kafati asegura que “si como mujeres entendemos que estamos siendo víctimas de violencia psicológica y reconocemos las señales, sabríamos que eso va a escalar a la violencia física y es lo que debemos evitar. Yo le digo a las mujeres que el hombre es como un termómetro... al pasar el tiempo ellos van midiendo hasta dónde les permitimos llegar y muchas de las veces, permitimos que lleguen al punto donde me encontré yo: encerrada en un clóset siendo asfixiada por almohadas y amenazada de muerte”.



“Pero como mujeres, no debemos sentirnos culpables ni permitirnos que la relación de pareja escale a ese punto. Vivimos en una cultura machista donde desde pequeñas se nos ha inculcado que el hombre es la cabeza de casa y como mujeres debemos de ser sumisas y debemos aguantar por el bien de los hijos, por el que dirán”.



Sobre qué les recomienda a la familia y amistades de la mujer abusada, dice: “Si es que la mujer decide hablar y contar su calvario, no podemos regañarla o hacerla sentir peor por no poder salir de la situación, eso no abona en nada, es más, es contraproducente ya que hacemos a la víctima sentirla más culpable.”

“Solo podemos hacerle saber que cuentan con nuestro apoyo, que tienen personas que las aman y se preocupan por ellas, y cuando necesiten un consejo, un lugar donde quedarse, tienen las puertas abiertas. En mi experiencia, he visto que los familiares de los abusadores tienden a defender los actos de sus familiares o simplemente no meterse”.

Es la creadora del portal de ventas y compras por FaceBook La Ventecita con Alia Kafati, para que las mujeres puedan exhibir sus productos en venta y así ganar un ingreso extra e independizarse. Participó en Tedx SPS Women: Voice of Change en diciembre de 2018.



Metas. Sus proyectos para la fundación Hay Salida para 2020 es expandirse a nivel nacional, “en especial las áreas rurales donde nuestras mujeres están abandonadas. Imagínese que no tienen centros de denuncia como tenemos en las ciudades importantes del país.



Mi sueño para completar este 2020 son los refugios para las mujeres; que tengan un lugar donde poder estar de manera segura, lejos de su agresor y las presiones psicológicas. Seguir educando a los hondureños a través de las charlas y conferencias. He estado en pláticas para llevar estas charlas a todas las escuelas públicas a nivel de distritos, eso es algo que espero en Dios que se pueda cumplir”.



Mensaje. “Quedarnos calladas solamente favorece al agresor y fomenta más la violencia en nuestros hogares y en los hogares de muchas hondureñas más. Muchas veces Dios permite que nos sucedan estas cosas para que las superemos y seamos el ejemplo de superación para otras. Nos debemos rodear de pensamientos, personas y cosas positivas que nos ayuden a fomentar nuestra autoestima y salud mental y yo te puedo ayudar. Recuerda siempre que ¡Hay Salida!”

Síguela

Facebook: Alia Kafati Hay Salida

Instagram: Alia Kafati

Correo: kafati.alia@gmail.com