Errores que mantienen tu casa empolvada

Si pasas aseando y siempre tienes la impresión de que el sucio no se va, es posible que realices la limpieza de manera desordenada.



Si comienzas a asear siempre de abajo hacia arriba, ya que te es más sencillo, es un gran error. Es necesario empezar de arriba hacia abajo para que todo el polvo vaya cayendo y finalmente podamos recogerlo, si no, será doble trabajo y terminaremos muy cansadas.



Otra gran razón por la que se llega a acumular el polvo es porque no limpiamos la casa. Recuerda que para que los muebles no se empolven es necesario llevar a cabo una vez a la semana limpieza profunda o aspirar.



Si eres de las personas que dejan la ventana abierta todo el día, déjame decirte que lo único que ocasionas es que el polvo tenga un acceso más fácil a tu hogar.



¿La solución? Ventila tu casa durante 10 minutos y hazlo por zonas, de esta forma tu hogar no olerá mal y el polvo no se meterá. Para eliminar el polvo aspira al menos dos veces por semana, posteriormente barre cada habitación y área de tu casa que lo requiera y trapea, usando un jabón especial para pisos.

Los plumeros, por ejemplo, generan más polvo en tu hogar. Lo mejor es usar paños, trapos o plumeros de microfibras, ya que la suciedad se pegará y podrás limpiar de manera correcta.