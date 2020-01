Cómo eliminar las garrapatas del patio y el jardín  

Si la presencia de garrapatas ya lo tiene cansado porque se ha convertido en una verdadera plaga en casa y no quiere utilizar productos comerciales, puede intentar solucionar el problema con trucos caseros utilizando hasta plantas aromáticas.

Los expertos del sitio especializado expertoanimal.com recomiendan lo siguiente:



Plantas aromáticas contra garrapatas. Las plantas aromáticas son una opción natural y no invasiva de eliminar garrapatas del patio y jardín, pues funcionan como insecticida y repelente. Te recomendamos adquirir plantas de lavanda, menta, menta gatera, romero y hierbabuena. Además, la menta gatera o catnip aporta múltiples beneficios a los gatos, consúltalo como: “Propiedades de la hierba gatera”.



Estas plantas servirán para prevenir que las garrapatas se acerquen a tu jardín, utilízalas en conjunto con otros métodos.



Tierra de diatomeas, fertilizante e insecticida. La tierra de diatomeas está constituida por algas fosilizadas que aportan muchos beneficios a los jardines. Es fertilizante, pero también funciona como insecticida para garrapatas, arañas moscas, piojos, mosquitos, entre otros.



Ajo como repelente para garrapatas del jardín. El ajo es fungicida, antibacteriano e insecticida. Además, es un ingrediente casero ideal para utilizarla como repelente natural para garrapatas. Tienes dos maneras de utilizarlo:



Remedio 1: en un recipiente con 10 litros de agua, coloca medio kilo de ajo triturado, 1 kilo de ají picado y 1 kilo de cebolla troceada. Agrega un chorro de alcohol metílico. Deja reposar por 48 horas, cuela el agua y rocía las plantas, teniendo cuidado de no encharcar las raíces. Es efectivo para infestaciones problemáticas. Eso sí, aplica el remedio cuando tus animales no estén cerca porque algunos de estos productos forman parte de la lista de alimentos prohibidos para perros.



Remedio 2: en 3 litros de agua, agrega 30 gramos de ajo triturado y deja reposar durante 12 horas. Cuela la preparación y rocía las plantas, incluyendo la tierra. Sirve para infestaciones moderadas.



Romero como insecticida para garrapatas en jardín y patio. Entre los repelentes caseros para las garrapatas se encuentra el romero, planta aromática de olor penetrante. Puedes utilizarla de dos formas:



Insecticida casero: hierve 50 gramos de romero, seco o fresco, en dos litros de agua. Cuela la preparación y rocía tus plantas con ella.