La colección más inclusiva de Pronovias

REDACCIÓN. La modelo curvy y empresaria Ashley Graham ha transformado la industria de la moda desfilando para grandes firmas como Michael Kors o Dolce and Gabbana y ahora ha dado un paso más uniéndose a un grande de la moda nupcial, Pronovias, con el que ha creado una colección de novia inclusiva.



“Ashley Graham x Pronovias” es una colaboración que cuenta con 16 piezas, está creada con un corte que garantiza el encaje perfecto para todo tipo de cuerpos. Todas las prendas estarán disponibles en tallas desde la 32 hasta la 66.



La modelo, abanderada de la positividad, inclusividad y diversidad corporal, cree que las mujeres deberían de sentirse “seguras de sí mismas y empoderadas” en todo el proceso: desde la compra hasta el día de la boda.



De hecho, la misma Graham tuvo problemas para escoger un vestido que se adecuara a sus medidas.



“Cuando hace diez años fui a comprarme un vestido de novia me costó dar con un estilo de mi talla que me sentara bien y me hiciera sentir especial. Es necesario que el sector nupcial defienda la inclusividad y la diversidad corporal”, explica Graham.