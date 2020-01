Después de los excesos, ¡es hora de desintoxicarse!

Seguramente comieron mucho el fin de año recién pasado y por los recalentados posteriores, es por eso que sienten que su cuerpo les está pasando factura. Aunque no se debió exceder, siempre existen algunos consejos alimentarios que usted puede emplear para recuperarse de tantos abusos con la comida y bebida.



El componente más importante de cualquier método de desintoxicación corporal es el agua. Se recomienda tomarla abundantemente y consumir alimentos que son fuentes de este líquido: frutas y vegetales que se pueden consumir crudos en ensaladas, en meriendas o en batidos.



Estos son muy buenos para limpiar el cuerpo. Deben evitarse alimentos que sean fuentes de grasas saturadas, azúcares simples y harinas refinadas debido a que son de baja calidad nutritiva y no contribuyen a dar un efecto depurativo en el organismo.



Alimentos no procesados. Una alimentación para desintoxicar incluye una dieta basada en alimentos en su estado natural, no procesados. Es recomendable privilegiar el consumo de alimentos crudos durante los primeros días del año en lugar de comer alimentos cocinados. De esta forma se obtiene mayor aporte de fibra dietética, vitaminas, minerales, antioxidantes, agua, enzimas, clorofila; todos estos son nutrientes con poderosas propiedades depurativas.



Menú sugerido. En el desayuno se pueden incluir frutas picadas o combinadas en un batido verde, con uno o dos vegetales de color verde oscuro, como apio, perejil, espinaca, albahaca o hierbabuena. Agua al gusto. No ponga azúcar extra.



En la merienda se debe optar por una fruta al gusto, ya sea entera, picada o en batido, nuevamente. En este caso, al ser licuada, es importante consumir también la estopa, pues es ahí donde se encuentra la fibra. Para el almuerzo, que sea una ensalada fresca con vegetales crudos variados, como lechuga, tomate cherry, albahaca, pepino, zanahoria y remolacha cruda rallada. Como fuentes de proteína de origen vegetal se agregan frutos secos, como almendras y nueces, frijoles o garbanzos naturales (no enlatados).



Una persona puede detectar las toxinas en su cuerpo al sentir pesadez, fatiga, flatulencias, acidez, digestión lenta, ansiedad para comer, dolor de cabeza, alergia, mal aliento, entre otras señales. Además, evitar los malos hábitos, como fumar y tomar alcohol, así como las grasas saturadas.



El remedio

Si hay intoxicación, seguir estas sugerencias para limpiar el organismo:

1. Tomar en sorbitos un vasito de agua tibia en ayunas. De esta forma se estimulará el sistema digestivo y se liberarán toxinas.



2. Comer de forma simple. Entre más sabores y diferentes alimentos se incluyan en la dieta más difícil será digerirlos. Una dieta sencilla es ideal.



3. Hacer una selección adecuada de los alimentos y de la combinación de los mismos (revisar la lista de alimentos incompatibles).



4. Comer porciones adecuadas. Una porción adecuada de alimento, que se puede digerir fácilmente, equivale a lo que cabe en un plato de sopa. Se debe dejar vacía una tercera parte del estómago.



5. Durante la comida beber solo pequeños sorbos de agua, de preferencia tibia o al tiempo.



6. Agradecer por los alimentos y no comer ni muy rápido ni muy lento, y masticar al menos 30 veces los platillos muy sólidos. Después de comer, se dejará un espacio de 10 minutos de sobremesa para facilitar así el proceso digestivo.



7. Evitar comer entre comidas. El sistema digestivo requiere de un tiempo mínimo de dos o tres horas para digerir los alimentos. Si se come todo el día, el sistema digestivo trabajará a marchas forzadas.



8. Durante el día beber mucha agua, al menos un litro y medio. Evitar el agua con sabores artificiales. Si no gusta el agua natural, se puede partir una rodaja pequeña de toronja, naranja o manzana y agregarle a una jarra o botella de agua.







Alimentos incompatibles

Evitar mezclar carne con pescado, yogur, queso y pepino.

El yogur es incompatible con la leche, el queso, el plátano, el mango, la carne, el pescado.

Es preferible no comer yogur de noche y evitarlo si el cuerpo está intoxicado; tampoco es recomendable combinarlo con alimentos calientes.

El huevo no va con la leche, el queso, el yogur, la carne y las frutas. La carne es incompatible con la leche, el queso, el vinagre.

Postura de León

Postura del león

Este ejercicio ayudará a desintoxicar el sistema digestivo. Tomar una inhalación y encorvar la columna vertebral, llevando la barbilla hacia el pecho y las crestas ilíacas y parte inferior de las costillas posteriores a la columna vertebral.

Con la exhalación, se proyecta el pecho hacia delante, sacar la lengua, abrir bien los ojos y mirar entre los dos ojos y exhalar por la boca con fuerza. Se tiene que repetir de cinco a diez veces y luego descansar sobre la espalda.