DoctoraCorazón: Lectora tiene sus dudas sobre el DIU

Doctora Corazón, qué tan efectivo es utilizar el DIU como método anticonceptivo. El otro día, mi vecina me dijo que es completamente seguro, pero también conozco a la prima de un compañero de trabajo que se embarazó con todo y el dispositivo, entonces no sé qué hacer. Tengo 20 años y una gran actividad sexual, pero no quiero quedar embarazada ni tampoco tomar pastillas para no engordar. Rosalía P., 20 años



Respuesta

Querida Rosalía, si vas a un ginecólogo va a poder orientarte sobre el método más adecuado para ti. De hecho, el DIU se tiene que colocar por un médico. Y lo que puedo decirte es que debes aprender a exigir el uso del condón porque es lo único que puede protegerte de contagiarte de alguna infección de transmisión sexual, especialmente si tienes diferentes parejas sexuales. Es bueno que evites un embarazo que no deseas, pero las infecciones de transmisión son un riesgo real porque no le haces análisis de laboratorio a tu pareja o parejas sexuales, entonces no sabes si tienen algo que contagiarte.