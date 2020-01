Quiere darle un consejo a su amiga, pero ella no se lo ha pedido  

Querida Doctora Corazón, no sé qué hacer. Tengo una amiga que es soltera, tiene muchas parejas y a cada rato sale con alguien nuevo, por lo que su vida sexual es bastante movida. El problema es que ella siempre dice que quisiera una pareja formal. Según yo, debe comenzar a buscar gente que no solo le sirva para el sexo. No sé cómo decirle. Dame un consejo, por favor. Lola, 33 años



Respuesta

Querida Lola, ¿ella te ha preguntado qué debe hacer para tener una pareja formal?

Si no te ha preguntado, no te toca decirle nada. Y, por otro lado, ¿a ti te preocupa o te da envidia la forma de vivir de tu amiga, teniendo sexo con quien se le atraviesa?

Revísate. Supongo que en algún momento tu amiga va a darse cuenta de que mientras dé la nalga antes que el corazón, o antes de comprometerse realmente en una relación, pues solo va a conocer el sexo casual como forma de vida. Tener una relación “formal” tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para comprometerse a negociar, a ceder, a complacer, a ver al otro, etc.

No se limita a compartir la cama. Lo más seguro es que tu amiga no esté dispuesta a comprometerse en una relación, especialmente si alguien le demanda que sea exclusiva sexualmente.