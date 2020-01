7 valores que los niños deben aprender en casa

Hay un sinnúmero de valores que se les debe enseñar a los niños que les van ayudar a desarrollar su personalidad y hacerlos buenas personas. Hoy le voy a mencionar algunos que considero importantes:



La responsabilidad. deben aprender que todo acto tiene una consecuencia, tanto negativa como positiva. Un buen ejemplo es, si tu hijo es muy pequeño, enseñarle a colocar la ropa sucia en la canasta.



La generosidad. Es uno de los valores que se les debe fomentar desde pequeños, pues les va a ayudar a resolver conflictos. Por ejemplo, si un niño le pide un juguete y él no quiere compartirlo, el padre le puede decir: “prestáselo un ratito”, y enseñarle que no espere nada a cambio.



El compromiso. Es esencial, ayuda a tu hijo para que todos sus compromisos se cumplan. Esto es con el ejemplo, asegúrate de que tus hijos vean que eres una persona comprometida, que no falta a sus compromisos fácilmente.



Tolerancia. Estamos en un mundo globalizado donde tener tolerancia es muy importante. Estamos en medio de diferentes culturas, etnias, religiones, y es muy importante enseñarles tolerancia a los niños, que desarrollen la capacidad de entender los diferentes pensamientos y aun así ser respetuosos.



La humildad. Creo que es positivo halagar a los hijos cuando hacen las cosas bien, pero ese continuo halago puede ser contraproducente. Pueden desarrollar un sentido de superioridad, entonces para mí es muy importante fomentar en ellos la humildad.



Gratitud. Los niños tienen que comprender el valor de las cosas. Hazles ver que se muestren agradecidos en medio de la dificultad, eso hará que sean incluso personas muy positivas.



Honestidad. Con este valor aprenderá a ser sincero y las consecuencias de la mentira.





