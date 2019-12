10 ejercicios para fin de año

Sabemos que deseas llegar a disfrutar sin culpas a esa cena de fin de año que te han invitado y no estar pensando en cuantas calorías estarás comiendo, para eso aquí te proponemos una rutina bastante retadora para que te ayude a transformar esas calorías de más.



Circuito de ejercicios funcionales con tu propio peso:



1. Recuerda hacer ejercicios de estiramiento previo a la rutina. Vamos a realizar cada ejercicio 10 veces, puedes hacer de 2 a 3 vueltas y aumentar la velocidad de ejecución si lo deseas



2. Inch Worm (Ejercicio dinámico de gusano): comienzas de pie con los brazos extendidos, deja las piernas estiradas y vas caminando con las manos dejando la pelvis en el aire, llegas hasta la postura de la plancha y regresas.



3. Burpees con pechadas completas: das un pequeño salto con ambas piernas hacia atrás y bajas tu cuerpo hasta el piso haciendo una pechada, luego extiendes los brazos nuevamente subiendo con tu cuerpo hasta la postura de la plancha y vuelves a traer los pies hacia enfrente dando un brinco hacia arriba y repitiendo el movimiento. También puedes hacer el movimiento omitiendo los brincos.



4. Abdominales In & Out / Adentro y Afuera: hacemos la postura anterior, esta vez lo que movilizamos son las piernas en un solo movimiento hacia adentro y tirando ambas piernas hacia atrás regresando a la posición inicial. Puedes omitir los brincos si no están en condición de saltar. Mantén apretado tu abdomen todo el tiempo.



5. Abdominales de Tijera: tumbándote boca arriba elevas una pierna mientras la llegas a encontrar con la mano contraria, para trabajar más fuerte mantienes tu cabeza elevada del suelo, trata de inhalar y exhalar correctamente con cada movimiento; si se te dificulta puedes variarlo encogiendo las piernas y dejando la cabeza en el suelo.

6. Abdominales en V: en una postura sentada eleva tus piernas y endereza tu espalda a modo de formar una V, cuando hagas el movimiento extiende las piernas hacia al frente y la parte de tu espalda y pecho hacía el lado contrario, contrae ambas exhalando y manteniendo el equilibrio.



7. Bear Walks: Esta postura es caminar de un lado a otro como si fuéramos unos grandes osos, mantengamos los dedos de las manos bien abiertas y manteniendo la postura de principio a fin.



8. Saltos de ranitas: llevando a tu cuerpo a su máximo rendimiento, trata de hacer saltos de ranitas hasta donde puedas en la profundidad de la misma, si aún no estás en ese nivel, te recomiendo las hagas estacionadas para que practiques poco a poco y para ello realiza el siguiente ejercicio que es una postura de la Juventud en Yoga.



9. Abdominales de bicicleta: tumbándote boca arriba llevas una rodilla cerca de tu codo contrario y para trabajar más fuerte mantienes tu cabeza elevada del suelo, trata de inhalar y exhalar correctamente con cada movimiento.



10. Torsión de espalda: para relajar todo el trabajo anterior, boca arriba con las manos en forma de cruz, llevas una rodilla al lado contrario mientras exhalas bajando lo más que puedas hasta el piso, con tu mirada hacia el lado contrario, puedes sostener la postura de 5 a 10 segundos a cada lado.



Recuerda mantenerte hidratado y tomar los descansos que consideres necesarios, lo importante es disfrutar el entrenamiento. Procura mantener una alimentación balanceada y tener una actitud positiva ante todo lo que se te presente en tu vida.

Marca nuevas metas personales que sean alcanzables y que te lleven siempre a mejorar. Feliz año nuevo.



Síguela en Instagram y Snapchat: sh.alvarado

En Facebook: Sandra Hadith Alvarado

Colaboración: gimnasio Max Fitness