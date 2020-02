Es la temporada de lucir los ‘ugly sweaters’  

EUA. La época para usar los famosos ugly sweaters ha llegado. Uno de estos modelos no puede faltar en su armario y no todos tienen que ser de Navidad. Los hay con colores vivos, obscuros, llamativos, de punto, con estampado, etc.



Lo ideal es que encuentre uno que, además de ir con su estilo, defina su personalidad y se sienta cómodo usándolos en este invierno.



Los estadounidenses celebran el Día Nacional del Suéter Navideño Feo para conmemorar el momento en que los renos, los muñecos de nieve y los árboles de Navidad entraron en el distinguido mundo de la moda.



Es por ello que las grandes firmas de moda lanzan colecciones jocosas para tal ocasión. Pero también versiones más fashionistas para poder lucirlas toda la temporada.



La opción sin estampado no tiene por qué ser aburrida. Los modelos oversize son los más cómodos, serán su mejor aliado para esos días de compras. Úselos con jeans ajustados y faja en la parte delantera para no perder su figura.



Además, el diseño de este tipo de suéter evoca esta temporada y el cálido color café le hará sentir como en casa todo el día. ¡Adiós frío!





Estos son dos diseños clásicos. El día del suéter navideño feo se celebra en EUA el segundo viernes de diciembre desde 2011.