Mujeres no se dan a respetar, según machista

Doctora Corazón, yo solo tengo una pregunta, ¿Por qué será que todas las mujeres se quejan de que uno les falta al respeto, que las acosan? si ellas mismas son las que no se dan a respetar. Las mujeres que prestan sexoservicio en la calle están enseñando sus tentaciones y cuando paso con mis hijos, ellos se quedan volteando a verlas. Por ejemplo, acá donde trabajo, hay mujeres que no respetan ni se dan a respetar y se enojan, gritan e insultan. Eduardo, 47 años



Respuesta

¡Hola!, querido Eduardo, ¿qué quieres decir con mujeres que ya están jugadas? Te pregunto ¿hay hombres jugados? A mí me parece que el tema es lo que cada persona entiende como respeto. Yo creo que todo ser humano debe ser respetado, independientemente de la actividad que realice en la vida, el nivel social al que pertenezca o las diferencias de raza, credo o cualquier otra diferencia que haya. Creo que respeto es respeto.

Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra respeto proviene del latín respectus que significa atención, consideración. Te lo dejo de tarea, porque tienes la gran tarea de educar a tus hijos.