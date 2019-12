Pasos para hacer un "delineado Infinito"

Para la temporada navideña siempre buscamos destacar con nuestro maquillaje, ya que es una parte fundamental en nuestros outfit y no podemos dejar pasar por desapercibido.



Les hablaré de un estilo que ha sido tendencia este año en distintas tonalidades, el "Delineado Infinito". ¿Qué look es? Seguramente ya lo conocerás pero no te has atrevido a realizarlo.



Puedes estar tranquila no necesitas realizar un delineado con “cola de gato”, ya que este termina con la esquina del ojo ahumado, por lo que no nos damos cuenta donde finaliza, sin embargo, tienes que difuminar lo más que puedas la esquina del ojo.



Este estilo puedes realizarlo ya sea con cinta adhesiva o marcar el fin de la sombra con una toalla desmaquillante ( Si decides usar cinta adhesiva, que ésta vaya en dirección al fin de la ceja).



Paso 1: Luego de perfilar adecuadamente tus cejas, aplica un corrector del tono de tu piel en todo el párpado, incluso, dejando definido el arco de la ceja.



Paso 2: Aplica una sombra color hueso o beige, cubre todo el párpado, esto ayudará a que cuando comiences a aplicar los siguientes tonos, las sombras quede muy bien difuminada y deslice mejor la brocha.



Paso 3: El primer tono que debes aplicar, puede ser un café claro, rosa viejo o gris. Este tono deberá ser aplicado en la cuenca del ojo (donde se hunde tu párpado), esto para comenzar a definir los tonos que darán vida al look.



Paso 4: Tienes que ir aumentando la intensidad de los tonos. Debes de aplicar un tono café o marrón, siempre en la misma dirección del tono anterior (en la cuenca del ojo). Debes tomarte el tiempo necesario y difuminarlo de la mejor manera, con la idea que no se noten muy marcados los tonos.



Paso 5: El tono decisivo. Es aquí cuando debes de darle la mayor intensidad y aplicar la sombra negra. No importa si te pasas del margen de tu ojos, puedes salir y luego limpias la zona donde marcarás el fin de la sombra.



Paso 6: No olvides aplicar un corrector o primer cremoso, en la zona del párpado móvil, donde aplicarás ya el tono dorado, plateado o el que desees.



Paso 7: Con una brocha depositadora, deberás aplicar el tono pigmentado exactamente donde anteriormente aplicaste el corrector en el párpado móvil (difuminar hasta las orilla de la cuenca).



Paso 8: La parte más importante: aplica tu delineador, ya sea en líquido o en gel (como más cómoda te sientas). Este deberá ir de delgada a gruesa. Comienza a marcar el delineado desde el lagrimal hasta dónde habías dejado el tono oscuro de la sombra



Paso 9: Cuando ya hayas aplicado el delineado adecuadamente, te recomiendo usar una brocha difuminadora para suavizar el fin del color negro y donde llegaste con el delineador. Este paso es el que te dará el look del delineado definitivo.



Paso 10: ¿Cómo definir la sombra ? Tienes dos opciones, usando una cinta adhesiva o marcar la sombra con una toalla desmaquillante.

Ambas opciones te funcionarán, pero en lo personal prefiero definir el fin de la sombra con una toallita, ya que esta no lastimará mi piel.



Preparación de la piel:

1- Aplicar Primer o hidratante



2- Aplicar la base ya sea con brocha o una esponja húmeda



3- Aplica corrector de ojeras después de haber aplicado la base y que sea un tono más claro que tu base.



4- Sella tu base con polvos sueltos, te recomiendo sellarlo siempre con una esponja húmeda, esto te dará mayor duración. Aplícala en la zona de las ojeras y en las partes bajas del rostro.



5- Puedes perfilar tu rostro con contorno en polvo, esto te ayudará a que tu rostro no genere brillo tan rápido.



6- Usa el blush que más sea conveniente a tu tono de piel y aplícalo medio sonriendo, para marcar donde lo aplicarás.



7- ¡Ilumínate! sin duda este paso no puede faltar, hoy todas las chicas queremos al menos una ocasión especial usar iluminador y deberás aplicarlo en las partes altas del rostro. En la zona alta del pómulo, en la barbilla y en la punta de la nariz (en estas últimas dos zonas de manera sutil).



8- En cuanto al tono de labiales, tu puedes usar el que más desees, pero para este look te recomiendo un labial nude o rosa viejo. Te garantizo que impactarás con este contraste.



9- Una vez listo todo tu maquillaje, rocía en tu rostro agua de rosas o tu fijador favorito.





Tanya Rodriguez, make up artist

