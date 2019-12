Atraída por chavo que no tiene modales

Doctora Corazón, hola, fíjate que en el trabajo hay un chavo que me llama la atención. La verdad hasta es divertido y ocurrente. Lo que me incomoda un poco de él es que es medio malcriado.

De repente suelta algunos piropos o frases que no niegan su código postal. El punto es que me tira la onda y no sé si hacerle caso o mejor no, precisamente por lo que te comentaba.

Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, dijo ‘préstame tu carro’, le digo ‘cuál carro’, y me respondió ‘el carrojapedos’ y que se ataca de risa junto a otros amigos. ¿Cómo ves? No es feo, me cae bien, pero tiene este comportamiento. Espero tu consejo, que tengas lindo día. Anahí, 32 años



Respuesta

Querida Anahí, si crees de ti que eres una mujer sin “código postal”, como dices, pues vas a enojarte cada vez que él muestre su personalidad.

No puedes cambiar la forma de ser de él y tendrías que reconocer que es lo que

te llama la atención del cuate. Es tu decisión a qué quieres darle más peso, a su buen aspecto físico y que te cae bien o a su “código postal”. Es tu decisión aceptar o no su onda.