Ideas para ir a la cena de la oficina  

Ponerse un vestido rojo o negro son las opciones más comunes. Pero hoy queremos retarles a salir de la zona de comfort y elegir un conjunto diferente.



Blazer vestido. El blazer ya no es una chaqueta que se pone por encima de un enterizo o un vestido, ahora es el protagonista del look. De corte por encima de la rodilla, de manga larga y con grandes solapas, el blazer convertido en vestido va a ser una de las grandes tendencias para los eventos de Navidad de este año.



Traje de chaqueta. Una de las ideas que te damos es que optes por un conjunto negro, de pantalón tobillero y blazer a juego. Puedes lucir el conjunto con una camisa blanca y la chaqueta abierta, muy al estilo Victoria Beckham. Si lo prefieres, también puedes añadir un bralette de encaje por debajo que sobresalga un poco.



Pantalones palazzo. Los pantalones anchos siguen siendo una de las grandes tendencias para las fiestas de Navidad de este año.Una de las claves para estar perfecta en este tipo de eventos de empresa, es arriesgar con diseños de colores llamativos como el dorado, el verde botella o el coral. Eso sí, si no eres demasiado alta, lo mejor es que te decantes por unos buenos tacones para evitar que la prenda pueda crear el efecto de acortar tu figura.



Enterizo. Este tipo de prendas siempre son perfectas para eventos de este tipo. Un punto a su favor es que estiliza muchísimo la figura y sienta bien a todo tipo de cuerpos, si se usa la talla correcta.