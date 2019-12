No sabe cómo invitarla a salir  

Suelo salir a comer y cuando regreso a mi trabajo me quedo un rato afuera platicando con los compañeros. Desde hace un tiempo pasa por ahí una chica que se me hace atractiva. Al principio era muy seria y ni volteaba a verme, pero las tres últimas veces que hemos coincidido voltea a verme y venciendo mi timidez le sonrío y ella hace lo mismo. Ante esto, me dan ganas de hablarle, pero no tengo idea de qué decirle. Ayúdame con un consejo de cómo hacerle para acercarme. Julio, 30 años



Respuesta

Querido Julio, el que no arriesga, no gana, dice un dicho popular, así que tendrás que hacer a un lado tu timidez y atreverte a acercarte a esa chica.

No necesitas un gran discurso, con decirle hola y preguntarle cómo está podrás iniciar una conversación. Lo peor que puede pasar es que te diga que no está interesada o tal vez tenga novio, pero si no le preguntas siempre vas a quedarte con la duda sobre qué habría pasado si te hubieras atrevido a hablarle.