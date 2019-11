DoctoraCorazón: Preocupado por su amante

Quiero comentarte que tengo otra persona, es decir, tengo una relación fuera de mi matrimonio.

Yo tengo 40 años y la mujer de mi segunda relación tiene 46 años, pero últimamente le mando mensajes y me dice que no puede contestarme, que no tiene tiempo, que termina muy cansada, porque ella trabaja en un local de frituras.

Yo necesito que tú me des un consejo para ver qué hago, si ya la termino definitivamente o sigo insistiendo en que sigamos con nuestra relación, ya que la verdad es que me siento mal y no encuentro respuestas. Hemos tenido buenos momentos, pero también nos hemos distanciado mucho, y así una relación no puede ser, no sé qué me aconsejes. Pedro, 40 años



Respuesta

¡Hola!, querido Pedro, espero que tú logres sentirte bien en algún momento de tu vida. Es una pena que esta mujer prefiera jugar a las escondidillas en vez de enfrentarte y decirte que ya no quiere nada contigo. Tal vez ya se cansó de ser tu segundo frente o ya encontró a un hombre que le ofrezca un amor que no se tenga que esconder bajo la mesa. ¿No has pensado en esto? En fin, sea lo que sea que está pasando con esta mujer, todo parece indicar que para ella ya terminó la relación de amasiato. Y te pregunto ¿acaso pensabas que esta relación era para siempre?, ¿o qué pensabas? Tal vez sea momento de que regreses de lleno a tu matrimonio o revises si ya no hay nada qué hacer ahí y lo termines para que dejes de buscar infidelidades.