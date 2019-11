No cometas estos errores al comprar

Ya sea por Black Friday, Navidad o el aguinaldo, estamos todos listos para comprar; sin embargo, es necesario planificar tus deseos con el objeto de que realmente te hagas de algo que te sirva, no solo para ahora, sino para muchas temporadas.



A continuación, la experta Araceli Motta nos brinda algunas de las fallas más comunes cuando se presenta una temporada de ventas.



1. No compres algo extravagante y difícil de poner y combinar solo porque está barato. Por ejemplo, un vestido ochentero con chaquiras, lentejuelas y peluche por doquier.



2. No compres otra talla de ropa que no sea realmente la tuya ni pienses que vas a adelgazar en unos días para poder ponerte ese vestido ajustadísimo que acabas de adquirir.



3. También aplica para los zapatos, no pienses que se terminarán adaptando a tu pie y sentirte como las hermanastras de la Cenicienta o que se harán más chicos como por arte de magia.



4. Comprar un gran stock de cremas, champús y otros productos perecederos que seguramente no aguantarán hasta que los uses.



5. Adquirir muchas prendas iguales solo porque están baratas... ¡cuidado, ya que puedes parecer retrato!



6. Llevar prendas para actividades específicas sabiendo que nunca las vas a realizar. Por ejemplo, suéteres, tenis para correr, etc.



7. Escoger algo de un color que realmente odias y que siempre usas solo porque está a buen precio.



8. Adquirir prendas o accesorios para tus amigos. Primero mándales fotos para ver si están de acuerdo.



9. No sentir que estás perdiendo algo si realmente no encuentras algo que valga la pena comprar.