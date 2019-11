El WhatsApp los separa

Doctora Corazón, le tengo desconfianza a mi esposa porque no me permite ver su WhatsApp, lo tiene con candado y no tengo acceso a él. Yo sé que ella oculta algo ahí, estoy muy seguro. Actualmente estamos separados, pero la extraño mucho, entonces quisiera ver o saber si estoy bien o mal por querer ver su aplicación.

Platicando un poco con ella me dejó entrever que sí hay cosas en su Whats que a mí no me gustaría saber, y pues eso me hace sentir que me falló, pero estoy dispuesto a perdonarla para seguir con nuestra relación, ya que tenemos tres hijos y ella es 20 años más joven que yo.

Luis R., 53 años



Respuesta

¡Hola!, querido Luis. El reto es que los dos resuelvan si quieren estar juntos, y tú tienes que aprender que el celular es personal, ella no tiene por qué enseñarte sus mensajes, así como tú no le muestras tu celular, ¿o si lo haces? Por otro lado, te informo que los hijos no son pegamento de ninguna relación.

Tú necesitas aprender a confiar en ti. Aunque ella te oculte información de su teléfono celular date cuenta de que si esa mujer decidió estar contigo y tener hijos es porque está comprometida contigo en la relación, pero si eres un hombre celoso, con razón o sin ella, pues eso harta a cualquiera. Tal vez sea útil que vayan a terapia de pareja, ya que el tema no es perdonar, sino confiar, y si no eres capaz de eso, pues no va a haber manera, insisto, de que tengan una relación de pareja que sea satisfactoria para los dos.