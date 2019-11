Pasos para hacer “glowing” dorado

Este es un maquillaje que está de moda, ya que se ha utilizado en pasarelas internacionales con colores metálicos y neones.



El paso a paso de hoy es en dorado y todos los productos que he usado hoy son económicos. Para antes de comenzar se prepara la piel con una crema humectante; aplicaremos la base después. Pongo primero el corrector. En este caso no voy a cerrarlo con polvos, necesito una base húmeda para que el pigmento me quede así.



Difumino a toquecitos, no arrastro, porque si no voy a hacer arrugas prematuras en el rostro.



Este es un maquillaje glowing pero que lleva sombras. Uso una brocha plana para depositar color, pues me va ayudar a difuminar y que no se vea plano.



Le aplico fijador a la brocha con producto para que el efecto quede húmedo. Ahora pongo las sombras doradas pigmentadas.



La modelo tiene un tono de piel amarillo, por eso voy a poner una base que no sea tan amarilla ni tan rosada. Así que vamos a combinar los dos tonos para lograr el color deseado.



Después de la base seguimos con el bronceador. Usamos una paleta especial de contorno en crema. En ella utilicé un tono suavecito y profundicé con uno más oscuro. Aplicamos en los pómulos y frente. De rubor usé el bronceador y lo difuminé.



Donde refleja la luz allí pondré más iluminador. A la hora de hacer las cejas usaremos maquillaje gris con café. Uso un tono de sombra perla combinado con un toque de verde en el resto del párpado.



Para los labios usaremos color rojo. Primero delineamos el contorno de los ojos para que dure más el lipstick. Para culminar aplicamos el sellador de maquillaje tapando los ojos.





Con las sombras doradas se hace un "cat eye"

Celeste Lezama, artista del maquillaje





Créditos

Síguela en Instagram: celestelezamakeup

Modelo: Daniela Vallecillo