Los buenos hábitos del sueño

Hoy quiero hablarles sobre el sueño en los niños; ¿por qué es tan importante saber esto? Porque muchas veces vemos a nuestros hijos irritados, pero no sabemos por qué.



Y puede ser que no están teniendo la cantidad de sueño que necesitan. Para quienes no lo saben, los bebés entre los 0 y 3 meses duermen hasta 17 horas al día, pero ya desde los 3 hasta los 11 meses duermen hasta 14 horas.



Los niños de uno a dos años necesitan dormir un promedio aproximado de once hasta catorce horas al día, siempre contando sus siestas.



Hasta los 18 meses tienen hasta dos: dos horas en la tarde, luego otra siesta de una. Deben dormir unas diez horas, más o menos, en total; sin embargo, a los dos años, los bebés solo deben dormir una siesta en el día.



Es muy importante que se les enseñe a dormir solos, ¿por qué? Unos dicen que se levantan en la madrugada llorando por hambre, pero no siempre es por eso. Deben saber que el cuerpo de los bebés desde los cinco meses está capacitado para pasar toda la noche sin comer.



Pero como los hemos acostumbrado a dormir con su pepito o al pecho de mamá, sin estos elementos les es muy difícil volver a conciliar el sueño.



Es por eso que es recomendable que se acostumbren a dormirse temprano y ponerles un elemento que sea asociado al sueño.



Por ejemplo, yo le tengo a mi hijo Matías un muñeco de Mickey Mouse. Él sabe que duerme con él, que es su compañero de sueño. Los peluches no son aconsejables por motivo de alergias.



Hay muchas técnicas que les ayudan a los niños a conciliar el sueño, hay algunas que para algunos son controversiales, como la de Duérmete mi niño, que yo apoyo; pero dependerá mucho de lo que uno esté dispuesto a hacer para ayudarles a conciliar el sueño. Así que les invito a empaparse más del tema y elegir el método que mejor les funcione.

Mónica Tobón de Ponce es cristiana, madre, esposa, diseñadora y comparte sus vivencias en su blog Pashion by Mónica



Síguela en Facebook: Pashion by Mónica

También puedes escribirle al correo pashion504@gmail.com