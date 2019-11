Guía para lucir los jeans “slouchy”

Los jeans “slouchy” son de estilo desgarbado, no solo combinan con un look informal, sino que se adaptan y son válidos para cualquier tipo de ocasión.



De cintura alta, efecto bombacho en las caderas y ajustados en los tobillos, así son los jeans que han acaparado todas las miradas de “celebrities” e “influencers”, quienes han dictado tendencia, convirtiendo esta prenda en una de las más solicitadas del momento, como han presentado firmas tan populares como Zara y Mango.



El ser holgados y con volumen es una de las características más destacadas de estos vaqueros, ya que supone que se adapten con facilidad a cualquier cuerpo y figura. Un dato relevante que supone ventajas para las firmas de ropa a la hora de diseñarlo, puesto que no se ajusta totalmente a la piel.



Una de las reglas básicas a destacar de esta prenda es que marca la cintura, por lo que el llevarlo con un cinturón y ajustarlo al cuerpo hará que se produzca el famoso efecto “cintura de avispa”.





Otra de las claves de su éxito es llevarlo remangado a la altura del tobillo, dar una o dos vueltas al dobladillo y así conseguir aumentar la largura de las piernas un par de centímetros. Además, si se tiene el tobillo grueso, este tipo de acabado hará que parezca más fino.



Y es que esta nueva tendencia, que navega entre un pantalón de pinzas y el “baggy”, no solo ha invadido las firmas por ser un jean, que siempre se ha considerado un básico, sino porque combina con cualquier tipo de prenda, zapato y bolso.



Combínalos con prendas y complementos de estilos dispares: desde camisetas y tenis hasta camisas y tacones, pasando por chaquetas y botines.



Los otros estilos en tendencia esta temporada son los “palazzo”, los “cropped” o los “mommy”.