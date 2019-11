Le fue infiel al marido una vez y lo quiere hacer de nuevo

Me llamo Esther y el otro día mis compañeros de trabajo me invitaron a una fiesta. Yo nunca voy, pues prefiero regresar a casa temprano y estar con mi marido, pero ese día me animé. Ya estando en la fiesta se acercó un chico muy guapo y empezamos a platicar y a bailar.

Me sentí tan bien que tomé como nunca y se me hizo fácil acostarme con ese tipo. No sé si esa sea mi personalidad y casarme fue un error, desde ese día no pienso en otra cosa que volver a una fiesta y acostarme con alguien más. Esther, 31 años



Respuesta

Querida Esther, si ya no tienes relaciones con tu pareja o es insatisfactoria y si además le metiste alcohol a tu cuerpo, es natural que el deseo se manifieste. Así que primero tienes que reconocer que en tu pareja estás insatisfecha sexualmente. Tal vez, él también tenga relaciones con otras mujeres si no es satisfactorio contigo. El gran reto es que hablen de lo que pasa y que entre los dos decidan cómo van a resolver lo que cada uno necesita para sentirse bien consigo mismo.