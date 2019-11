¿Por qué los niños ven la misma película una y otra vez?

Ya te aprendiste de memoria los diálogos y canciones de Coco, Moana, Cars, porque tus hijos las han visto más de 20 veces sin aburrirse, y se te han grabado inevitablemente. ¿Te has preguntado por qué insisten en verla una y otra vez?



Debes saber que sí existe una razón científica por la que los niños lo hacen. Joan Wenter, doctora en psicología del desarrollo, señala que todo se debe al funcionamiento cerebral infantil.



“Los niños están preparados para aprender habilidades a través de la repetición de patrones. De esta manera adquieren las habilidades físicas y prácticas necesarias, así como comprenden el sentido del mundo”.



Un pequeño ve la misma película, pide que le lean el mismo cuento o le canten la misma canción más de 10, 20 o 50 veces para entender los argumentos y la historia en general, así como para establecer patrones”.



“La repetición les permite desarrollar habilidades cerebrales (lingüísticas y narrativas), mejorar la comprensión y el aprendizaje, y su interacción con los demás”, señala Joan Wenter. Otra de las razones por las que ven una y otra vez la misma película, escuchan la misma canción o piden que se les lea el mismo cuento es poder predecir el futuro.



“Hacer predicciones correctas hace que los pequeños se sientan competentes, seguros de sí mismos y no pierdan la oportunidad de demostrarlo ante los demás, sobre todo entre los de su misma edad”.



Así que lo único que nos queda es mantener la calma y “tratar” de disfrutar una vez más la película que ellos escojan.



Ahora sabemos que es por el bien de su desarrollo mental y emocional. Asimismo, como papás, ¿qué no hacemos por consentir y ver bien a nuestros pequeños? Otra razón porque los niños ven la misma película una y otra vez es por la emoción que recuerdan de la primera vez. Aunque no son muy conscientes de ello, solo con observar sus reacciones se puede notar cuándo una película los alegra, y esa experiencia también se fija en la memoria.

Estimular la comprensión es hacer preguntas sobre la película o el cuento. Esta técnica pone a prueba la atención.





La repetición es también un síntoma de aceptación. A medida que los niños descubren cosas nuevas en las actividades que acaban de repetir, querrán celebrarlo más veces. En su cerebro ha quedado fijada la forma como se resuelve un acertijo y por ello querrán ponerse a prueba otra vez.



Cuando se trata de películas, en el caso de los niños, recordar frases, diálogos o reacciones les resulta una experiencia divertida, casi mágica, ya que son capaces de predecir “el futuro o destino” del protagonista.



Una manera que tienen los padres de participar en este proceso de aprendizaje es compartir el momento con sus hijos. Ya sea viendo la película y disfrutando las reacciones de los nenes o bien mostrando sorpresa cuando los niños pretendan anunciar lo que va a ocurrir.