Teme que la engorden las pastillas anticonceptivas

Doctora Corazón, ¿es verdad que las pastillas anticonceptivas engordan? Yo tengo 28 años y desde los 17 tomo esas pastillas y, aunque no soy flaca, no me considero gorda. Yo las empecé a tomar porque tenía desórdenes hormonales, y ya después para evitar un embarazo no deseado, pero últimamente me preocupa mi peso y quisiera saber si engordan o no. Vannesa



Respuesta

Querida Vannesa, hoy en día se han modificado las dosis de hormonas en las pastillas anticonceptivas, precisamente para evitar el aumento de peso como efecto secundario.

Lo que necesitas saber es que estás cerca de los 30 años y, pastillas o no pastillas, la mayoría de las personas empiezan a ganar peso porque comen más y se mueven menos, así que ponte abusada y cuida el tipo de alimentos que consumes para que no te metas cosas que son de alto contenido calórico y que solo se almacenan como grasa si no te mueves. Como todo en la vida, el secreto es el balance.