No sabe si es coqueteo o solo charla

Hace unos meses, una chava del gimnasio me ha estado coqueteando o quizá me equivoco. Ella tendrá unos 30 años; yo tengo 47, y no quiero crear expectativas. Coincidimos un día y desde entonces nos saludamos y platicamos cada que nos vemos. Ella no me ha dicho nada de salir y no quiero quedar como un acosador, ya ves que es lo actual, sobre todo por la diferencia de edades. ¿Qué opinas, la invito a salir o de plano ni le busco? Daniel, 47 años



Respuesta

Hola, querido Daniel, me parece extraño que en esas pláticas no hayas detectado si está interesada en organizar algo contigo o si solo son conocidos del gym. Especialmente, me llama la atención que no estás seguro de si te coquetea o no. Sin embargo, si ya platican, como nos estás contando, puedes preguntarle si quiere salir contigo para hablar más ampliamente y ofrécele que sea en un lugar que a ella le guste.

Lo peor que puede pasar es que te diga que no y de ahí no pasa nada, seguirán siendo conocidos del gimnasio y hasta ahí. Yo creo que nada pierdes con preguntar, pero solo tú sabes qué te conviene.