Cortes de pelo para mayores de 35

Uno de los principales deseos de la mujeres mayores de treinta y cinco años es tener un corte de cabello dinámico y que las haga verse más jóvenes.



En su mayoría son madres y no tienen mucho tiempo para dedicarle tantas horas a su arreglo personal. Casi siempre llevan el pelo no tan largo, a la altura de los hombros.



El bob es el corte por excelencia. Se puede usar midi o muy corto. Las capas son excelentes aliadas, no solo para ganar volumen, sino también para rejuvenecer.



Pero si eres de las personas que no les gusta usar ganchos ni colitas, los cortes estilo tomboy y pixie son para ustedes.



El tomboy es muy arriesgado, ya que parece un corte “de niño”.



Puedes darle un efecto mojado, pero la clave es no usar demasiado gel o cera.



Tienes que aplicar el producto con el pelo muy mojado, dirigir el cabello hacia atrás y, si es necesario, sujetarlo con prendedores. Dale el último acabado con espray para que no se mueva.



Hablando de peinados de inspiración infantil, no le teman a usar el flequillo tipo cortina con cabello largo, debajo de los hombros. Le dará un look fresco y juvenil, en especial si lo luces con ondas naturales.

Capas largas:Las capas le darán movilidad a tu cabello. Si tienes el cabello grueso serán muy favorecedoras. Capas medianas: Se pusieron de moda en los 90, pero sigue vigente, ideal para las mujeres que llegaron al tercer piso porque les da un toque jovial y adelgaza el rostro. Corte Pixie:Se tenía la idea de que los cortes pixie solo eran para chicas muy delgaditas con facciones pequeñas, pero eso es un mito, son una excelente opción si se tiene el cabello frágil y fino. Flequillo cortina:¿Quieres verte más joven? Olvídate del fleco recto y uniforme. El flequillo cortina es un tipo de copete entreabierto que afina los rasgos.