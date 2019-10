Tío la obliga a tener relaciones

Doctora Corazón, estoy muy angustiada y no sé qué hacer. Tengo 17 años y el otro día estaba un tío en mi casa esperando a mi papá, que es su primo. No había nadie en la casa y mi tío empezó a decirme que estaba muy bonita, hasta que se puso todo loco y empezó a tocarme.

Lo aventé y le dije que eso no estaba bien, él insistió y me amenazó con contarle a mis papás que hace un año tuve que tomarme una pastilla del otro día, él sabe porque fui con su hija para que me ayudara y no sabía que le había contado.

El caso es que tuve que acceder y tuvimos relaciones, lo que más asco me da es que regresa a cada rato y ya van varias veces que lo hacemos y cada vez soporto menos. Estoy entre la espada y la pared, si le cuento a mi papá mata a mi tío y de paso a mí. No debí acceder, pero ahora ya no puedo regresar las cosas. ¿Cómo le hago para que pare? Rox, 17 años.



Respuesta

Sé qué es muy complejo el abuso sexual en el seno familiar, pero sigue ocurriendo, ya que las personas que son violentadas guardan silencio, protegiendo al agresor en vez de exhibirlo. Él es un adulto y está cometiendo un delito porque eres menor de edad.

Entonces, necesitas armarte de valor y hablar con tus padres. Confía en que ante todo te aman porque eres su hija y no va a matar a tu tío, pero probablemente lo denuncie y lo metan a la cárcel o mínimo impedirá que vuelva a tu casa. Lo que te pasa es un grave caso de abuso, date cuenta.