La belleza viene en diferentes moldes

EEUU. Es cierto que antes muchas firmas de moda, si no es que todas, apostaban por un concepto de total encanto con siluetas delgadas, una altura espectacular, un cabello perfecto y una piel tersa como el tópico, un estereotipo idealista que marcaba tendencia.



No obstante, la realidad es que la variedad de cuerpos es muy extensa y las medidas no tienen por qué ser una norma para poder portar alguna prenda.



Es por eso que los estándares de belleza se han reformulado y, desde hace algún tiempo, las semanas de la moda le han dado la bienvenida a diversas figuras, pues los diseñadores están apostando por colecciones inclusivas y mucho más diversas, creando así piezas que se ajustan a un cuerpo esbelto o a uno “curvy”.

La modelo plus size Ashley Graham y la actriz de 55 años Mónica Bellucci han sido musas de reconocidas marcas y recientes pasarelas



Ejemplo de ello fue la presentación de primavera 2019 de Dolce & Gabbana, donde los diseñadores presentaron más de 150 looks utilizados por reconocidas modelos o por mujeres que se identificaban con la mayor parte de la población.



Durante la pasarela podías encontrar a Emily Ratajkowski con un precioso vestido plisado o a una generación completa, abuela, madre e hija apoderándose de la pasarela con hermosos diseños.



Los estereotipos de perfección física se alejan cada vez más de lo que representa a la mujer actual, por ello muchas conocidas marcas han decidido incluir modelos “reales” en sus campañas y pasarelas.



No solo es la diversidad de tallas, sino también apostar por lo que hace que las personas se sientan bien con ellas mismas celebrando su identidad, ya que, como lo dijo Domenico Dolce, “¡todos somos el rey o reina de nuestras propias vidas!”.





La inclusión desde hace tiempo está presente en las semanas de la moda internacional más importante

En las nuevas colecciones de verano de H&M, por ejemplo, no se muestra ningún tipo de prejuicio sobre una forma de cuerpo real al usar bikini.