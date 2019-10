Doctora Corazón: Quiere pero no se atreve

Querida Doctora, tengo muchos deseos de perder mi virginidad, pero la verdad es que me da mucho miedo. Mi novio me pide e insiste y sí quiero, pero a la hora de la hora me da miedo.

Un par de veces hemos estado a punto, pero luego me arrepiento. La verdad es que no sé qué hacer para que no me dé pánico, qué me recomiendas.

La Baby



Respuesta

Querida Baby, ¿estás segura de que tu miedo es el dolor? Mmmm… yo no estaría tan segura.

Me parece que tus miedos son más profundos, por ejemplo, a que ocurra un embarazo no deseado, a que este novio te abandone después de tener relaciones, al sentimiento que tendrás cuando hayas tenido intimidad por primera vez, a que tus papás se den cuenta y te castiguen, en fin, tus temores pueden estar más allá del puro dolor.

Así que te sugiero que revises los temores que te enumero y que hables con tu novio sobre ello para que los dos se aseguren de estar seguros de lo que cada uno quiere. Y te informo que tener sexo no asegura que te vayas a quedar con él toda la vida.