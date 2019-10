Padre decepcionado y triste

Querida Doctora Corazón, ahora resulta que 20 años después se aparece la madre de mi hija y dizque quiere recuperar su lugar y el tiempo perdido. Perdón, pero yo la mandé directito a la fregada porque cuando nos abandonó le valió todo y yo tuve que hacerla de padre y madre a la vez como para que ahora venga, y por su linda cara, quiera que hagamos como que no pasó nada y seamos una bonita familia. Lo complicado de este asunto es que mi hija sí está emocionada y hasta ya se quiere ir unos días con su madre, si es que deberíamos de llamar así a esa señora. Me siento decepcionado y triste, pues siempre he luchado para sacar a mi niña adelante como para que ahora diga que le demos una oportunidad a la “reaparecida”. Sinceramente no sé qué hacer. Juventino, 46 años



Respuesta

Querido Juventino, aunque te duela, la madre de tu hija siempre será la madre de tu hija porque la llevó en el vientre por nueve meses. Ese lazo no puedes romperlo con nada porque ahí está, a pesar de la ausencia de la señora. Se vale que tú no quieras nada con ella, pues el vínculo de pareja entre ustedes dos se rompió cuando ella decidió irse de tu lado, pero su hija es su hija. No tienes que aceptar que vuelva a tu casa y tampoco tienes que jugar a la familia feliz, solo necesitas aceptar que tu hija quiere convivir con su mamá y está en su derecho. Deja que vea a su mamá, pero, insisto, tú no tienes por qué aceptarla en tu vida y en tu casa, ya que yo dudo que la sigas amando y también dudo que en 20 años no hayas tenido otra pareja.