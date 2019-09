Beneficios de las clases extracurriculares

Hola, esta vez quiero hablarles sobre las clases extracurriculares. Muchas veces pensamos que nos va a tocar ir y venir más veces. Demanda mucho tiempo de los padres, pero los beneficios para los hijos son muchos.



A veces aunque quieran inscribirlos en cursos después de clases, hay papás que no les dan permiso en sus trabajos o no tienen quién les ayude a recoger a los menores en la escuela y llevarlos. Sin embargo, en otras ocasiones es la pereza de hacerlo lo que impide esta práctica.



¿Por qué es tan beneficioso para los niños? Una de las razones es que los ayuda en su desempeño académico, desarrollan sus aficiones y cuando entran a la escuela ya han desarrollado la tolerancia a las dificultades.



En las actividades de alto rendimiento, por ejemplo, el fútbol, ellos encuentran muchas dificultades por superar, y la clase extracurricular les ayuda no solo física, sino también a madurar emocionalmente.



Logran administrar bien su tiempo porque cuando uno de madre le empieza a exigir sacar buenas notas para estar en los deportes ellos logran encontrar la forma para salir bien en ambas actividades.



Los deportes de alta resistencia los capacita para hacer tareas difíciles y les ayuda a tener una ventaja en los exámenes difíciles; no se paralizan.



El asistir a este tipo de clases favorece a su vida social, los hace más extrovertidos y afianzar lazos de amistad a largo plazo que a futuro serán una buen red de contacto.



También se trata de descansos productivos. Luego de una larga y pesada jornada de clases, los extracurriculares le permiten tener un paréntesis relajante o divertido.



El trabajo en equipo, el alcance de metas, la administración de tiempo y ordenar prioridades son otras de las cosas que aprenderán sus hijos y son habilidades que, sin duda, van a necesitar el resto de su vida.

Por medio de este tipo de clases los pequeños pueden desarrollar sus habilidades y talentos