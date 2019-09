Está cansada de pelear con la hija

Querida Doctora Corazón, me la paso peleando todo el tiempo con mi hija. De cualquier cosa me contesta, de todo me dice de cosas y un día estuvo a punto de insultarme; pero le volteé la boca de una cachetada antes de que lo hiciera.

La verdad es que yo no quiero estar así, ella está en la adolescencia y ha sido muy difícil, pues también me acabo de separar de su papá y ha sido muy duro; pero ya no sé qué hacer, así que necesitamos de tu consejo, por favor. Rocío Trelles





Respuesta

Querida Rocío, primero que nada, tienes que ser paciente. Tu hija está enojada porque ya no tiene la familia que conoció, con todo y las broncas que haya tenido, y como tú estás con ella eres el “punching bag” a la mano.

Si se hubiera quedado con su papá, él sería el que viviría el enojo de la hija de los dos. Lo ideal es que las dos vayan a terapia para que superen el trago amargo de la separación, su adolescencia y tu premenopausia, además de “perder” el rango de señora casada.