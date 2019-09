7 claves para lucir siempre en forma

Todas las mujeres sueñan con tener un cuerpo estilizado, sin embargo, para ello es necesario tomar en cuenta algunos cambios de hábitos que te ayudarán a ser más disciplinada.



Recuerda que, a parte de seguir procesos para mejorar tu belleza y lucir en forma, es importante una buena alimentación y, de esta manera, cumplir con los objetivos que te propongas.



No te dejes seducir por dietas hechas sin una regulación, ya que pueden resultar muy peligrosas y dañar tu salud, por eso te recomendamos consultar a un médico en nutrición para que pueda prepararte una dieta acorde a tu condición y necesidades.



A continuación, te sugerimos estas siete claves que se pueden implementar a diario sin riesgos e incluso funcionan con cualquier régimen impuesto por especialista:



1. Por la mañana tomar jugo de toronja y también comer trozos de frutas en pequeñas proporciones, esto ayuda a nivelar las grasas de nuestro cuerpo.



2. Para el mediodía, preferiblemente elegir comer pollo, pescado, brócoli o espinacas. Por supuesto, puedes comer frijoles, tortillas, pan, arroz, lo que tú desees, siempre y cuando sea en cantidades minoritarias.



3. No comas después de las seis de la tarde. Esto no ayuda a tu organismo, pues el proceso de digestión es mucho más lento de hacer y eso provoca daños a tu salud. Si te da hambre puedes tomar el caldo de pollo, eso ayudará a calmar el hambre.



4. Mantente activa, el estar en constante movimiento impide la retención de líquidos. Puedes correr o caminar cerca de tu residencia, no necesariamente debes acudir a un gimnasio.



5. Exfolia tu rostro con azúcar y aplícate una mascarilla de banano durante 10 minutos.



6. Beber agua. Recomiendan beber un vaso de agua al levantarse, antes del desayuno, un litro de agua entre el desayuno y la comida y otro litro de agua antes de la cena. Sin embargo, piden procurar que se evite tomar agua con los alimentos.



7. Consumir ensaladas. Para consumir una variedad de nutrientes se sugiere ingerir ensaladas antes de la comida del mediodía, con una variedad de vegetales como lechuga, espinaca, aguacate y zanahoria, y aderezadas ligeramente con limón, sal, ajo o aceite de oliva.



Con estos tips claves podrás mejorar tus hábitos y cambiar algunas formas de pensar en cuanto al balance nutritivo, no todo es tan riguroso. Con la ayuda experta se logra entender mejor. ¡Anímate a tomarlos si quieres lucir en forma!