Rutina de entrenamiento con pelota

En el entrenamiento de cuerpo completo puedes usar un peso o una pelota con una cantidad adecuada de libras para lo que te quieres retar.



Puede ser de 5 a 10 libras, un peso que puedas manejar fácilmente, y tener cuidado de atraparla para no lastimarse al momento de cogerla.



En la versión de las pechadas cambiando las manos, ahí podemos hacer la versión retadora, que sería sin las rodillas en el piso, y la versión ayudándonos un poco más, con las rodillas en el piso.



Tratamos de mantener el peso firme en ambos lados de las manos, pero el usar la pelota me va a dar profundidad a mí y me va a romper más fibra muscular, por ende me va a tornear mejor el cuerpo.



En las abdominales cruzadas son excelente para el área de la V del abdomen, y por lo general casi no trabajamos oblicuos cuando hacemos abdominales, entonces con estas estamos haciendo este trabajo.



En la postura de retarte a ti mismo siempre utiliza un peso, puede ser de 5, 8 o 10 libras, pero ¿por qué utilizamos el peso? Porque el peso hace sinergia con el peso de mi cuerpo para poderme elevar y levantarme.



Entonces, si uno intenta hacerla sin peso es más complicada, le va a costar mucho más hacerla que utilizando el peso.

Siempre ir a su propio ritmo, hacer 20 de tres; si siente muy pesadas las repeticiones puede hacer de 10 o de 15 repeticiones.







