No sabe quién es el padre de su hijo  

Tengo un problema, y ese es que no sé quién es el papá de mi hijo. Me metí con dos tipos, pero yo sacando mis cuentas creo que es de uno en particular, pero él no lo reconoce, y el otro no sé qué piense, por eso me gustaría que me aconsejaras

qué debo de hacer. Fui a buscar al que yo creía, pero él me dijo que no era suyo, pero sacando mis cuentas sí es de él y, como no tengo para una prueba de ADN, me

gustaría que me dijeras qué puedo hacer. Muchas gracias de antemano. Reyna, 17 años, ama de casa.



Respuesta

¡Hola!, querida Reyna, puedes demandar al que crees el padre y el juzgado ordena que se haga la prueba de ADN. Necesitas tener un abogado para hacerlo, pero si el chavo no tiene un trabajo fijo no habrá mucha forma de que se haga cargo de la manutención del niño. No la tienes nada fácil.

Lo peor que va a ocurrir es que serás madre soltera, tendrás que trabajar para mantener al niño, y yo confiaría en que en el futuro seas más prudente con tu vida sexual para que no ocurra otro embarazo indeseado y no sepas a quién achacárselo y para que no seas abandonada a las primeras de cambio cuando las cosas se complican.

Esto que estás viviendo no es nada saludable, ni para ti ni para esa criatura que viene, pero así lo elegiste al decidir tener sexo sin protección con dos hombres diferentes casi al mismo tiempo.