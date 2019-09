Ninguna mujer lo llena  

Hola, Doctora Corazón, tengo un problema algo severo. Voy a cumplir cuatro años de separado, pero no puedo encontrar una persona que pueda llenar el lugar de mi ex. Ella ya anda con otra persona, pero la verdad es que yo deseo perdonarla. ¿Usted qué me aconseja? Lo que pasa es que su mamá nos ha hecho brujería para separarnos y la verdad es que yo quiero buscar una persona que contrarreste esa brujería y ella vuelva a mi lado otra vez. Muchas gracias de antemano. Luis, comerciante



¡Hola!, querido Luis, nadie llena el lugar de nadie, ya que cada persona es diferente y cada relación de pareja es distinta. Nadie puede sustituir a nadie. Dices que tú deseas perdonar a tu ex, ¿de qué tienes que perdonarla?, ¿de haberte dejado?, ¿de tener una nueva pareja?

Su relación terminó, y no tiene nada que ver con su mamá, sino contigo y con ella, y lo que no hicieron juntos para construir una relación de largo plazo. Si ustedes dos no supieron ser una pareja comprometida, no hay manera para que pudieran seguir juntos. Y si ella ya está con alguien más es porque ella ya te dejó en el pasado y sigue adelante.

Te recomiendo que uses tu energía en aceptar que tu relación terminó, por la razón que sea, y que ella no te ama ni tú a ella, solo estabas acostumbrado a estar con ella; pero eso no es amor.

Hoy, ella está con otro y tú no lo soportas porque tú estás solo y no has encontrado a alguien. Así que te sugiero que vivas el duelo correspondiente por la relación que terminó hace ¡4 años! y hagas un cierre para que puedas seguir adelante con tu vida y puedas encontrar una nueva pareja que sí te ame y tú a ella. Ve a terapia si se te atora mucho la carreta, es la mejor manera de invertir tu dinero.