Bebe mucho y no lo siente

Hola, Doctora Corazón, durante las últimas semanas mis papás han estado encima de mí debido a mi forma de beber alcohol. Hace unos días fueron a una fiesta en la que estaba y me sacaron. ¿Cómo puedo saber si mi forma de beber es peligrosa?

Dafne, 29 años



Respuesta

Querida Dafne, espero que tú también logres estar bien cuando controles tu manera de beber. Tú debes averiguar por ti misma qué tan peligrosa es tu forma de beber, lo que yo puedo decirte es que las mujeres tenemos menos habilidad orgánica para asimilar el alcohol, por lo que, con menos alcohol, podemos emborracharnos más que un hombre, y si pierdes el control de lo que haces, pues te meterás en problemas sin tener conciencia de ello porque el alcohol inhibe la conciencia.

Por otro lado, si quieres comprar un seguro médico te costará más si eres una mujer que bebe. Y aumentas muchos riesgos de enfermedad, ya que, como te digo, nuestro organismo tiene problemas para asimilar el alcohol. También puedo decirte que nadie necesita alcohol para vivir, es un desinhibidor, hasta relajante, si quieres; pero tomado con medida. Y si no bebes, no pasa nada. El organismo sobrevive. El ser humano no necesita alcohol para sobrevivir; agua sí.