El paso a paso de un “rosa candy”

Desde hace un par de años hemos visto cómo los tintes de fantasía se han posicionado en los gustos de las mujeres de todas las edades. Primero fue el rojo, después el gris, y este año destaca el rosa candy.



Aplica también en maquillaje. “Parece complicado pero es superfácil”, dice Celeste Lezama, artista del maquillaje.



Primero utilicé un tono de transición café claro para darle profundidad y que las demás sombras se pudieran difuminar.



Después apliqué la sombra shimer que tiene brillo; es un color cromático.¿Cuáles son los cromáticos? Son los que reaccionan según la luz que reciben. Posteriormente, una sombra rosadita.



Puse un fucsia para darle un toque y seguí con la gama de los rosados. Con el mismo color café que utilicé al principio empecé a difuminar todo. Luego de eso apliqué la base, en este caso a ella la bronceé un poco más, ya que el tinte rosado que tiene la hace más pálida.

Después puse un blush rosa y un poco de shimer del mismo tono. Luego apliqué iluminador y en la cuenca un tono brillantito, no tanto para que no opaque el color de arriba.



En este caso hice delineado, ya que ella tiene un párpado grande. Es un look que pareciera complicado, pero no lo es.



No es exagerado, se puede usar con varios looks de fantasía. Además, se ve superbién, tanto en fotos como en persona.



En la parte inferior del ojo apliqué el tono rosado que usé arriba y le di profundidad con el tono morado.



De labial utilicé un tono nude, ya que no quería que le quitara el protagonismo al ojo.

Tiene que ser un nude que se parezca a nuestro tono de labios para que resalte y no queremos que nuestro maquillaje se vea marcado.

Celeste Lezama, artista del maquillaje



Modelo: Siloe Egans.