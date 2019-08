Novio la deja y ella insiste que “ese hombre es para mí”  

Hola, Doctora Corazón, estoy muy triste; hace poco terminé una relación con un chico que fue mi primero en todo, y terminamos porque él anda muy raro, como que su pasado lo está agobiando, más bien una mujer que no logra olvidar.



Me siento de la patada, no sé qué hacer y hasta cuando estoy en mi casa me siento sola, este estado anímico me está matando, es triste. Quisiera dormirme mientras

todo esto pasa, pero no puedo, me está matando, él me está matando, eso es lo único que sé, estoy perdida en este recuerdo de él. Siento que ese hombre es para mí, lo amo.



Me gustaría saber qué hacer, no me siento con ánimos, pero tampoco puedo seguir así porque al mundo se viene a amar y ser feliz, no a estar mal. Así que me gustaría que me ayudaras, por favor, dame un consejo.

La dolida





Respuesta

¡Hola!, querida Dolida. Ese hombre no te está matando, tú estás decidiendo sufrir por él y ponerte al borde de la muerte. Lo que ha pasado es el fin de una relación,

no es el fin del mundo, es sólo el fin de una etapa de tu vida, un noviazgo donde te estrenaste, pero este chico no era para siempre.



“Siento que ese hombre es para mí”, dices. Si esto fuera cierto estarías con él y no

lo estás. Necesitas identificar que estás en duelo por la relación que terminó, y el duelo duele...y mucho, y toma tiempo atravesarlo en sus etapas, tristeza, enojo, negación y finalmente aceptación.



No necesariamente ocurren en ese orden, pero al final la aceptación y la ausencia de dolor te anunciarán que el duelo ha pasado y tendrás ganas de volver a enamorarte, te lo aseguro. Y si se te complica mucho seguir adelante o atravesar el duelo, puede ser de utilidad que acudas a terapia.