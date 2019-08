Tiene su boda en suspenso

Doctora Corazón, estoy muy triste y confundida. Mi novio me pidió matrimonio y ya estábamos planeando todo lo de la boda, pero a la mera hora se quedó sin trabajo y de ahí se desencadenaron muchos problemas, porque está más preocupado por ver a dónde nos vamos a ir de luna de miel que por buscar un empleo.



No sé cómo tocar este tema con él sin que se enoje y crea que sólo pienso en el dinero, pero si no tiene un trabajo estable la verdad es que está muy complicado.

Yo tengo mi trabajito, pero para nada pienso mantenerlo, así que o se busca chamba

o ya no repartimos las invitaciones de la boda. Qué me recomiendas hacer, estoy desesperada. La comprometida, 28 años



Respuesta

Querida comprometida, antes de la boda ya están enfrentando el tema del dinero, y si no se habla de este tema tan importante, lo único que va a ocurrir es que siempre tendrán conflictos por dinero.



Así que olvídate de que la reacción que él vaya a tener y concéntrate en lo que estás sintiendo, porque incluso estás dudando del amor que le tienes, y así nadie debe casarse. Dile que necesitas que él tenga empleo, porque dices que no estás dispuesta a mantenerlo, y él debe saber eso de ti.



Necesitas ser clara y compartirle tus sentimientos. Tal vez esto está pasando para que revisen si realmente tienen un proyecto de pareja. Y yo te digo que si no hay proyecto de pareja, no tiene para que hacerse una boda. La fiesta es lo de menos, todos bailan y ya está.

La bronca es todo lo que viene después de la boda y la “luna de miel”. E insisto, el tema del dinero es muy importante.