Los grandes beneficios del gateo

Hola, amigos, esta vez vengo a hablarles de los beneficios que tiene que el gateo en los bebés. Ahorita estoy en el proceso de gateo con mi hijo de seis meses, según yo se había demorado un poquito.



Sin embargo, lo normal es que comiencen a gatear entre los seis y once meses, así que estamos bien con Matías, que ya es todo un correcaminos.



Resulta que estaba hablando con una amiga y coincidimos en que muchas veces creemos que el niño debe de una vez comenzar a caminar, puesto que es beneficioso.



Pero realmente no sabemos todos los beneficios que nos estamos perdiendo al estimular a nuestros hijos a gatear primero.



Uno de ellos es que pueden explorar su entorno y desplazarse libremente por el lugar, desarrollando su sentido de exploración. También, los bebés se sienten más seguros de sí mismos. Por otro lado, el esfuerzo que supone gatear es mucho mayor que el de caminar. Entonces, ellos ejercitan su tono muscular y ayudan a que su espalda esté más firme y preparada para cuando comiencen a caminar.



Por esta misma razón, el gateo les ayuda a tener una muy buena capacidad pulmonar y una buena tolerancia a la fatiga.



Como han observado, al gatear los niños intentan agarrar cosas durante su exploración en el piso. Esto hace que exista una mejor comunicación entre sus manos y ojos, lo cual hace que se desarrollen otras áreas del cerebro que no podrían desarrollarse fácilmente si solo fuera caminando.



Antes del gateo, los bebés no han aprendido a distinguir qué objetos están más lejos y que otros más cerca. El gateo les permite descubrir a enfocar un objeto cercano, entonces pueden madurar esa parte de su cerebro.



Por último, si tu bebé padece de estreñimiento, ponlo a gatear, deja que se movilice, de esa forma su intestino trabajará con mayor facilidad.





