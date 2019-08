Mensajes de un amigo la ilusionan

Doctora, me gusta un chavo, pero he escuchado que tiene novia. La verdad es que yo pensé que había química o algo entre nosotros, ya que así lo sentía. Nos mandamos mensajes, me preguntaba que cómo estaba, cómo me iba en el trabajo y así, pero yo decidí dejar de mandarle mensajes.

La verdad, no me gustaría salir lastimada o ilusionarme más, aunque cuando nos veíamos en el trabajo me decía que le rompía el corazón, que ni un mensaje, y así; pero no me dice si le gusto o salimos, ni nada. No sé si solo lo haga por caer bien o por coqueto, no lo sé.

Me gustaría expresarle lo que siento, para ver si así él me dice algo, pero no me gustaría perder la amistad o la relación de compañeros que tenemos solo por decirle mis sentimientos. Chatita, 25 años



Respuesta

¡Hola!, querida Chatita, ¡ojo! tu necesidad de ser amada te está haciendo ver amor donde no lo hay. El chico del que hablas es un tipo ocupándose de una compañera de trabajo, nada más.

Si le interesaras en otro sentido, ya te habría invitado a salir, y no lo ha hecho, ¿verdad? Hay hombres así, simpáticos, coquetos, divertidos, cariñosillos, pero es su forma de ser, nada más. Este compañero de trabajo no está interesado en ti, aun cuando te diga que le rompes el corazón cuando no le mandas un mensaje.

Es una frase hecha, no es un sentimiento real. Así que aplácate y contesta sus mensajes si quieres, pero en el entendido de que es un intercambio de lindos mensajes, nada más.