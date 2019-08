Lo que debes saber del facial “vampiro”

El inusual tratamiento también conocido como terapia de plasma rico en plaquetas, consiste en extraer la sangre de un paciente, y centrifugarla para sacar el plasma que contiene plaquetas y factores de crecimiento, y luego volver a inyectarla en la cara.



Cristina Cortés Peralta, especialista en dermatología, notó un incremento en los pacientes que acudían a su clínica para pedir el facial durante los últimos tres años, y a la fecha dijo que 2 de cada 10 lo solicitan.



"El gran peligro de este procedimiento es que ha caído en manos de no profesionales de la salud, es decir, se ofrece en un spa, en estéticas de belleza, donde personas sin el conocimiento de la higiene para el manejo de derivados sanguíneos, pueden incurrir en errores", señala Cortés Peralta.



Los riesgos resultan principalmente durante el proceso de separar los componentes de la sangre, y mezclar o confundirla con la de otros pacientes, lo que resultaría en la transmisión de virus o infecciones.



La técnica de aplicación implica instrumentos llamados microagujas, que deben estar certificados porque modelos más económicos podrían guardar la sangre del paciente previo, dentro del mismo dispositivo.



"Dos de los virus más temibles, que ya se sabe que son transmisibles a través de inyecciones, como el vih y el virus de la hepatitis C, que se transmiten igualmente con personas que son adictas a drogas y demás, ese mismo riesgo existe con el manejo de agujas en el facial vampiro", añade la especialista.



Este procedimiento promete la reactivación de células madres para el rejuvenecimiento de la piel, y clínicas no confiables promocionan otros tratamientos como "facial vampiro" para atraer clientes.



Está comprobado que la técnica de micropunciones es efectiva; sin embargo, el empleo del plasma rico en plaquetas permanece cuestionable y bajo el escrutinio de profesionales, así que no hay consensos a favor ni artículos de revisión.



Es necesaria una valoración en persona para determinar si alguna condición previa, como acné o infecciones, pueden detonarse o agravarse, y aunque no existe un protocolo, generalmente se hacen tres o cuatro sesiones.



"Lo primero que deben cuidar es hacerlo con alguien por lo menos con una cédula de médico, y realmente este proceso debería ser realizado por un especialista en dermatología, porque esto les asegura hasta cierto punto que lo maneja una persona competente", destaca.



Es necesario verificar que el material que se abre para la realización del facial esté esterilizado, de preferencia nuevo, y que el manejo de la muestra sanguínea se lleve a cabo frente al paciente en todo momento.



Opciones

-Terapia de inducción de colágeno por microagujas: No implica extracción de sangre. Su mecanismo de acción es la alteración temporal de la piel, sin perjudicar la epidermis sana.

- Láseres fraccionados: Tecnología que realiza quemaduras de manera fraccionada sobre la piel y estimula la producción de colágeno.

- Peeling: Aplicación de ácidos y crea grados variables de quemaduras que sirven para una exfoliación química de la piel, logra eliminación de manchas y arrugas.

- Sustancias de relleno como el ácido hialurónico o el botox: Logran rápidamente disminución de arrugas.