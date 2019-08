Su problema es que quiere con todas

Estoy muy sacado de onda porque tengo una relación de más de cinco años con una chava, por ella me separé de mi esposa, pero bueno, ella andaba también con alguien.

Al principio me enamoré de esta chava, pero en la actualidad ha tenido muchos problemas porque tiene un hijo y el papá de su hijo la está acosando y le pide que regresen, además de que el papá de ella le insiste en que debería regresar con el papá de su hijo, que porque yo no le ofrezco nada y el papá de su hijo sí.

La onda está en que desafortunadamente no puedo dejar de salir con otras mujeres, deseo a otras mujeres a pesar de que ando con ella. Desde hace mes y medio no tengo relaciones con ella, pero sí he tenido relaciones sexuales con esas mujeres y ya no sé qué hacer. Hay veces que quisiera tener a todas las mujeres del mundo, y hay otras que quisiera serle fiel a mi novia, pero no puedo y no sé qué hacer.

José



Respuesta

Querido José, en relación contigo, el asunto no es que no puedas ser fiel, el problema es que no sabes para qué quieres una relación de pareja y por eso siempre estás buscando mujeres, y culpas a tu pareja en turno de que tú andes con otra o con otras.

La realidad es que necesitas buscar ayuda terapéutica si realmente aspiras a tener una relación comprometida y de largo plazo.