La chica que le gusta no cree en “su amor”

Doctora Corazón, estoy enamorado de mi compañera de trabajo, pero me trata con la punta del pie. Todo lo que le digo de que me gusta y que la quiero me lo toma a broma, solo se ríe de mis sentimientos.

Le he prometido que por ella soy capaz de dejar a todas mis “capillitas” que tengo, pero me contesta que no es necesario, que puedo seguir con ellas. Pero, doctora, por más que le bajo el sol, la luna y las estrellas no la convenzo, te juro que ahora sí me pegó el amor, dime qué hago, qué le digo porque nada más sueño con estar con ella. Cristóbal



Respuesta

Querido Cristóbal, no se trata de qué le dices, las palabras se las lleva el viento, sino qué haces. Deja a tus “capillitas”, muéstrale que eres capaz de comprometerte en una relación. No se trata de que le digas que le bajarás la luna y las estrellas, sino que llegues con ellas en las manos.

Deja el verbo y entra en la acción. Va a costarte trabajo porque estás acostumbrado a echar rollo y a convencer así a tus “capillitas”, esta chica de la oficina necesita ver acciones, no palabras, así que aplícate y acciona.