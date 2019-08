Se mete con su cuñada

Doctora Corazón, me urge un consejo. Yo fui amante de mi cuñada durante 15 años y nunca nadie se enteró, y luego ella consiguió una pareja estable y nos seguimos viendo familiarmente como si nada hubiera pasado. Nadie nunca se enteró, todo se hace con discreción. El cuñado.



Respuesta

Hola, cuñado inconsciente, sí creo que la hermana de tu esposa encontró una pareja, pero que todos vivan como si no hubiera pasado nada no te lo crees ni tú.

Ella, tú y más miembros de la familia saben que ustedes tuvieron relaciones durante muchos años, incluyendo a tu esposa, pero todos decidieron no hablar del “elefante rosa en la habitación” para no entrar en conflicto.

Que tú quieras hacer como que no pasó nada es solo una forma de negación de la realidad, lo cual debe ser un comportamiento muy tuyo. Fuiste amante de tu cuñada y no hay nada que pueda borrar eso. Es parte de tu vida y de la de la hermana de tu esposa y tendrán que vivir con eso por el resto de su existencia, ya que nada borra el pasado.