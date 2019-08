Su esposa ya no lo atiende como antes

Hola, Doctora Corazón, tuve una segunda relación de cinco años. Al principio, todo era de maravilla, y de un año para acá ella y yo empezamos a tener problemas porque me reprocha que trabajo mucho y que no le dedico tiempo y cariño; pero la verdad sí la quiero. Sé que he tenido errores, como con mi primera esposa, y para enmendar mis errores he hecho muchas cosas por ella, no la he desamparado, pero se ha portado muy mal conmigo. Ya se desatiende de mí, ya no quiere cocinar, ya no quiere hacer nada, luego se desaparece. Luis



Respuesta

¡Hola!, querido Luis, en relación con lo que te ocurre, puedo decirte que si los dos quieren intentar superar las diferencias que están viviendo puede serles de mucha utilidad acudir a terapia de pareja. Así como tú la descuidaste a ella, ahora lo hace contigo, y va a ser el cuento de nunca acabar si no hablan y se ponen de acuerdo para empezar de nuevo.

Si realmente se importan el uno al otro van a poder reconstruir su relación, si van a terapia, pero si ya no se importan el uno al otro y si nunca construyeron una relación que valga la pena y donde haya amor, pues ni yendo a bailar a una disco van a poder estar en una relación saludable y de largo plazo.